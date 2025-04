Stand: 02.04.2025 16:59 Uhr Defekte Oberleitung: Zugausfälle am Hamburger Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof fallen seit Mittwochmittag wegen einer Reparatur an einer Oberleitung Regionalbahnen in Richtung Lübeck und Ahrensburg aus. Außerdem gab es zwischenzeitlich bei der S-Bahn eine technische Störung, die wurde mittlerweile aber behoben. Die S-Bahnen fahren wieder nach Plan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.04.2025 | 17:00 Uhr