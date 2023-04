Defekte Gasleitung: 72 Menschen müssen nachts aus Wohnungen Stand: 06.04.2023 07:38 Uhr Wegen eines Gas-Alarms in Hamburg-Lokstedt haben mehr als 70 Menschen in der Nacht zu Donnerstag ihre Wohnungen verlassen müssen.

Bewohner und Bewohnerinnen des neunstöckigen Hochhauses im Rimbertweg hatten kurz nach Mitternacht Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Verdacht auf ein Gasleck bestätigte sich, alle Mieterinnen und Mieter wurden kurzerhand geweckt und das Gebäude vorsichtshalber geräumt. Mit Gelenkbussen wurden insgesamt 72 Menschen zu einer Turnhalle der nahegelegenen Grundschule Vizelinstraße gebracht.

Bagger hatte offenbar Leitung beschädigt

Mitarbeitende von Gasnetz Hamburg fanden wenig später ein Leck auf einer Baustelle in der Nähe, dort hatte offenbar ein Bagger am Nachmittag versehentlich die Gasleitung aufgerissen. Die Schadensstelle wurde repariert. Nach Belüftungsmaßnahmen in dem Hochhaus konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner gegen 3.30 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.04.2023 | 08:00 Uhr