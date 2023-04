Stand: 06.04.2023 06:13 Uhr Defekte Gasleitung: 70 Menschen müssen nachts aus Wohnungen

Gas-Alarm in Lokstedt: In der Nacht zu Donnerstag haben mehr als 70 Menschen aus ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie wurden in einer Turnhalle in der Nähe untergebracht. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten am Nachmittag eine Gasleitung beschädigt. Nach der Reparatur konnten die Bewohnerinnen und Bewohner noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurück.

