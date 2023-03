Stand: 22.03.2023 07:24 Uhr Decke einer Kneipe eingestürzt: Haus für unbewohnbar erklärt

In der Kneipe Wachtel Eck im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist am Dienstagabend die Decke eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr hat die Holzbalkendecke möglicherweise nachgegeben, weil die Fassade des zweistöckigen Wohnhauses in der Wachtelstraße abgesackt ist. Ein Statiker hat das Gebäude für unbewohnbar erklärt, einige Mieterinnen und Mieter mussten ihre Wohnungen sofort verlassen.

