Debatte über Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg Stand: 23.02.2023 07:06 Uhr Elf Jahre nach dem Evangelischen Kirchentag steht Anfang Mai kommenden Jahres das nächste kirchliche Großereignis in Hamburg an: der Deutsche Evangelische Posaunentag. Nach Debatten auf bezirkspolitischer Ebene kann der Eröffnungsgottesdienst vermutlich doch auf der Großen Moorweide stattfinden.

Grüne und CDU im Bezirk Eimsbüttel hatten sich zunächst klar dagegen ausgesprochen, dass 15.000 Posaunistinnen und Posaunisten im kommenden Jahr auf die Moorweide dürfen. Sie fürchteten, dass die Grünfläche unter den Menschenmassen zu sehr leiden könnte und hatten im Kerngebietsausschuss dagegen gestimmt.

Moorweide: Kommerzielle Veranstaltungen nicht erlaubt

Die Große Moorweide steht als Gartendenkmal unter besonderem Schutz. Kommerzielle Veranstaltungen sind seit 2020 dort nicht mehr erlaubt. Die Bezirksverwaltung hat jetzt Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung des Geländes erarbeitet. Dabei sollen unter anderem Wege und Sitzmöglichkeiten nach dem Posaunentag instandgesetzt werden und am Mittelweg und an der Rothenbaumchaussee könnten mehr Bäume gepflanzt werden.

Bezirksversammlung entscheidet

"Wir sind an einem Kompromiss interessiert", sagt der Fraktionschef der Grünen in Eimsbüttel, Ali Mir Agha. Jetzt hänge es an der CDU, ob eine Mehrheit in der Bezirksversammlung heute Abend zustimmt, sodass der Eröffnungsgottesdienst des Posaunentages auf der Moorweide stattfinden kann.

