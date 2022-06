Stand: 17.06.2022 18:57 Uhr Debatte um NS-Zeit: "Nannen Preis" wird in diesem Jahr zum "Stern Preis"

Um die Diskussion über die Vergangenheit von Henri Nannen zu entschärfen, haben der "Stern" und der Verlag Gruner + Jahr entschieden, den "Nannen Preis" in diesem Jahr einmalig in "Stern Preis" umzubenennen. Außerdem werde ein Gremium berufen, das über die künftige Verwendung des Namens für den Preis und die Henri-Nannen-Schule beraten wird, wie der Verlag am Freitag mitteilte. | Sendedatum NDR 90,3: 17.06.2022 19:00