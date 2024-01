Dauerregen sorgt auch in Hamburg für Hochwasserwarnung Stand: 03.01.2024 13:44 Uhr Hohe Wasserstände und weiterer Dauerregen sorgen inzwischen auch in Hamburg für Probleme. Hochwassergefahr droht diesmal aber nicht an der Elbe, sondern an einigen Alster-Zuflüssen.

Für den Katastrophenschutz in Hamburg gibt es trotz hoher Pegelstände im Moment keine akute Gefahr, heißt es aus der Innenbehörde. Eine Hochwasserwarnung gab es am Mittwochvormittag trotzdem - und zwar vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Umweltbehörde.

Hohe Pegelstände an Alster-Zuflüssen

Grund sind die hohen Pegelstände an einigen Alster-Zuflüssen, besonders an der Kollau in Niendorf und Lokstedt und der Tarpenbek in Niendorf und Groß Borstel. Auch an der Bille im Norden Bergedorfs, der Wandse in Tonndorf und der Ammersbek in den Walddörfern werden derzeit hohe Pegelstände gemessen. Ob oder welche Handlungsempfehlungen daraus resultieren, darauf konnte trotz mehrfacher Anfragen bis jetzt keine Hamburger Behörde eine Antwort geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser Sturmflut Extremwetter