Stand: 18.04.2023 19:30 Uhr Dauerausstellung erinnert an Hein Köllisch

Eine neue Dauerausstellung in der Niederdeutschen Bibliothek in der Neustadt beleuchtet das Leben von Hein Köllisch. Er war im 19. Jahrhundert ein beliebter plattdeutscher Komödiant. Köllisch war eigentlich Schlosser, sein Erzähltalent wurde in einer Kneipe entdeckt. Später hatte er sogar sein eigenes Theater auf dem Spielbudenplatz.

