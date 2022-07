Stand: 19.07.2022 07:31 Uhr Datenklau an Geldautomaten in Hamburg besonders häufig

Kriminelle spähen an manipulierten Geldautomaten Kartendaten und Geheimnummern aus: Das ist in Hamburg in diesem Jahr so häufig passiert, wie sonst nirgendwo in Deutschland. 75 Fälle sind nach Angaben von Euro Kartensysteme in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in der Hansestadt registriert worden. Im ersten Halbjahr 2021 hatte es keinen einzigen derartigen Fallin Hamburg gegeben. | Sendedatum NDR 90,3: 19.07.2022 07:00