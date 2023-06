Stand: 01.06.2023 17:42 Uhr Daschner wechselt vom FC St. Pauli zum VfL Bochum

Offensivspieler Lukas Daschner verlässt den FC St. Paul und wechselt zum VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga. Das teilten beide Clubs am Donnerstag mit. Daschners Vertrag am Millerntor war zum Ende der Zweitliga-Saison ausgelaufen, der 24-Jährige geht daher ablösefrei zum Revierclub. Er erhält beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison war er in allen 34 Spielen dabei gewesen und dabei neun Tore erzielt. Zuvor hatte Daschner beim MSV Duisburg gespielt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.06.2023 | 16:30 Uhr