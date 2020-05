Stand: 30.05.2020 20:20 Uhr - Hamburg Journal

Das Sankt Pauli Museum im Umzugsstress

Das Hamburger Sankt Pauli Museum ist umgezogen - von der Davidstraße an den Beatles-Platz direkt an der Reeperbahn. Die alten Räume hatte das Museum wegen gestiegener Miete verlassen müssen. Noch sind die neuen Räumlichkeiten eine große Baustelle. Draußen fehlt noch der Name an der Tür, drinnen werden noch Kisten ausgepackt, Dinge sortiert, neu geordnet und ausgestellt.

Sankt Pauli Museum: Neue Räume, neues Konzept Hamburg Journal - 30.05.2020 19:30 Uhr Das Sankt Pauli Museum ist von der Davidstraße an den Beatles-Platz gezogen. Leiterin Eva Decker und Kiez-Fotograf Günter Zint wollen die Ausstellung auch inhaltlich neu ausrichten.







Schleppende Umzugsarbeiten

Die Leiterin des Museums ist Eva Decker, eine Wienerin und eine echte Spezialistin: Sie hat über den Stadtteil St. Pauli promoviert. Noch ersticken sie und das Museums-Urgestein und Kiez-Fotograf Günter Zint in Arbeit. Es gibt noch viel zu tun, bis zur Eröffnung - die verschoben werden musste. "Wir durften ja immer nur mit zwei Personen arbeiten und der ganze Umzug ging ein bisschen langsamer und schleppender als wir dachten", erklärt Zint. Darum könne man nicht wie geplant am Montag eröffnen, sondern erst am kommenden Freitag.

Das Museum wird zur Geschichtswerkstatt

Viele Exponate sind noch eingepackt. Jedes Teil hat seine Geschichte - und Zint hat sie alle zusammengetragen. Mit dem jetzigen Umzug - dem sechsten innerhalb von 30 Jahren - soll das Museum neu erfunden werden. Das Konzept wurde erweitert, sagt Leiterin Decker. Man wolle künftig auch den kompletten Stadtraum mit einbeziehen. Und es soll lebendig werden, mit Lesungen, Vorträgen und Führungen, auch durch den Stadtteil. Das Archiv und die Bibliothek sind künftig außerdem für jedermann zugänglich. Dadurch soll das Museum von der Exponaten-Sammlung zur Geschichtswerkstatt werden.

Bis zur Eröffnung am kommenden Freitag gibt es in den Räumen noch einiges zu tun. Ganz fertig wird das Museum wohl auch dann noch nicht sein. Anfangs wird ein Besuch ein bisschen auch ein Baustellenbesuch sein. Dafür kostet das St. Pauli Museum aber auch keinen Eintritt.

