Dammtor: Tieflader rammt Linienbus

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen am Hamburger Dammtor: Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Lkw mit seiner rechten Seite den hinteren Teil eines Linienbusses gerammt. Der Gelenkbus der Linie 109 war im Stop-and-Go-Verkehr auf der Kreuzung am Theodor-Heuss-Platz unterwegs. Als der Busfahrer wegen zwei Radfahrern bremsen musste, kam von hinten der Tieflader mit einem aufgeladenen Baggerfahrzeug angefahren und krachte in den Bus.

Zwei Fensterscheiben zersplitterten. Eine Frau, die in dem Bus saß, erlitt einen Schock, ein weiterer Fahrgast leichte Schnittverletzungen. Beide wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der Bus und der Lkw blieben für die Unfallaufnahme in einer Haltebucht stehen. Die Abbiegespur Richtung Mittelweg musste zeitweilig gesperrt werden.

