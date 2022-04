Stand: 15.04.2022 15:53 Uhr Dammtor-Bahnhof: 88-Jähriger rammt sechs Autos

Ein Autofahrer hat am Dammtor-Bahnhof am Freitagmittag sechs geparkte Autos gerammt. Warum er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist noch unklar. In einem der Autos wurde eine Frau leicht verletzt. Der Unfallfahrer und seine Beifahrerin erlitten Schocks und kamen mit zur Wache. Dort sollte die Fahrtüchtigkeit des 88-Jährigen überprüft werden. | Sendedatum NDR 90,3: 15.04.2022 16:00