Dachverband der Sinti und Roma in Hamburg gegründet

In Hamburg hat sich erstmals ein Dachverband der Sinti und Roma gegründet. Drei Vereine - darunter der Landesverein der Sinti und der Bildungsverein der Roma - schließen sich zusammen, um sich politisch stärker zu positionieren und ihre Kultur sichtbarer zu machen. Der Zusammenschluss wurde am Internationalen Roma-Day gefeiert. Die Vereine sprechen von einem historischen Schritt. Schätzungen zufolge leben rund 40.000 Sinti und Roma in der Hansestadt.

