Stand: 26.02.2024 06:49 Uhr Dachstuhlbrand in Jenfeld - keine Verletzten

Im Hamburger Stadtteil Jenfeld hat in der Nacht zu Montag der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. 50 Feuerwehrleute waren in der Wilsonstraße im Einsatz. Offenbar war die Wohnung sehr vermüllt. Der Brand konnte noch in der Nacht gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

