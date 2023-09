Stand: 03.09.2023 10:55 Uhr Dachstuhlbrand in Hamburg-Neuland

Im Harburger Stadtteil Neuland hat am Sonnabend ein Carport gebrannt. Am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr wieder dorthin ausrücken, weil der Dachstuhl des Hauses nebenan Feuer gefangen hatte. Das Haus ist wohl nicht zu retten. Die Polizei ermittelt, was die Brandursache ist.

