Stand: 03.04.2023 08:40 Uhr Dachstuhl-Brand in Neugraben-Fischbek

Im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek haben 60 Feuerwehrleute am Montag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. In dem Haus in der Neugrabener Bahnhofstraße brannte am frühen Morgen der Dachstuhl. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.04.2023 | 08:30 Uhr