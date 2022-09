Stand: 14.09.2022 14:29 Uhr DLRG: Sechs Ertrunkene in Hamburg bis Ende August

In Hamburg sind bis Ende August sechs Menschen bei Badeunfällen ertrunken. Das war ein Todesfall weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in einer Zwischenbilanz mitteilte. Bundesweit stieg die Zahl der Ertrunkenen bis Ende August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 auf 289. Den Anstieg führt die DLRG auf die Hitze im Sommer zurück, in der viele Menschen in Flüssen, Seen oder in Nord- und Ostsee badeten.

