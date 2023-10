Stand: 05.10.2023 14:23 Uhr DFL terminiert weitere Zweitliga-Spieltage: Hamburger Derby am Freitagabend

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 11 bis 15 in der 2. Fußball-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Das Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV findet demnach am 1. Dezember an einem Freitagsabend ab 18.30 Uhr unter Flutlicht statt. Aktuell liegen der FC St. Pauli und der HSV punktgleich an der Tabellenspitze.

