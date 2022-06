Stand: 20.06.2022 15:56 Uhr DFB-Pokal: Teutonia Ottensen empfängt Leipzig in Dessau

Fußball-Regionalligist Teutonia 05 Ottensen wird sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Cupverteidiger RB Leipzig am 30. August (20.45 Uhr) im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion austragen. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Der Hamburger Pokalsieger durfte im eigenen Stadion "Hoheluft" wegen des Kunstrasens nicht spielen. Einen Umzug in das Millerntor-Stadion hatte Zweitligist FC St. Pauli mit Verweis auf seine kritische Haltung gegen RB abgelehnt. Einen Heimrechttausch ließen die DFB-Statuten nicht zu. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 20.06.2022 19:30

