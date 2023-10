Stand: 06.10.2023 16:47 Uhr DFB-Pokal: Termine für HSV und FC St. Pauli stehen fest

Die genauen Spieltermine in der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen fest. Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Hamburger Vereine spielen am Dienstag, den 31. Oktober. Bereits um 18 Uhr empfängt der FC St. Pauli den FC Schalke 04. Um 20.45 Uhr tritt der Hamburger SV bei Arminia Bielefeld an.

