DFB-Pokal: Termine für Achtelfinalspiele stehen fest

Für das Achtelfinale im DFB-Pokal sind die genauen Termine festgelegt worden. Am Dienstag, den 5. Dezember, tritt Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli um 20.45 Uhr beim Regionalligisten FC Homburg an. Am Mittwoch, den 6. Dezember, empfängt Hertha BSC in Berlin den Hamburger SV um 20.45 Uhr.

