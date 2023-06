Stand: 28.06.2023 16:13 Uhr DFB-Pokal: Spiele der ersten Runde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spiele der ersten Pokalrunde zeitgenau angesetzt. Demnach tritt der Zweitligist Hamburger SV am 13. August um 13 Uhr beim Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Der FC St. Pauli spielt bereits am 12. August um 15.30 Uhr beim Oberligisten Atlas Delmenhorst. Ebenfalls am 12. August um 15.30 Uhr empfängt Teutonia 05 Ottensen den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der Hamburger Pokalsieger bestreitet das Spiel im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.06.2023 | 16:30 Uhr