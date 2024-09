Stand: 05.09.2024 12:45 Uhr DFB-Pokal: Genaue Termine der 2. Runde stehen fest

Am Donnerstag sind die genauen Termine für die zweite Runde im DFB-Pokal bekannt gegeben worden. Der FC St. Pauli tritt am 29. Oktober um 18 Uhr im Bundesliga-Duell bei RB Leipzig an. Zweitligist Hamburger SV spielt einen Tag später, am 30. Oktober, um 18 Uhr beim SC Freiburg.

