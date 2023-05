Stand: 31.05.2023 14:36 Uhr DESY: Grundstein für Besucherzentrum gelegt

Es soll das neue Aushängeschild des DESY-Forschungszentrums in Bahrenfeld werden: Am Mittwoch wurde der Grundstein für ein Besuchszentrum gelegt. Das sechstöckige Gebäude soll Treffpunkt für Forschende sowie Besucherinnen und Besucher sein. Es soll unter anderem eine interaktive Wissenschaftsausstellung beherbergen. In zwei Jahren soll das DESYUM eröffnet werden. Die Baukosten in Höhe von knapp 29 Millionen übernimmt zu 90 Prozent das Bundesforschungsministerium, 10 Prozent gibt Hamburg dazu.

