Cyclassics 2024: Viele Straßen in Hamburg gesperrt Stand: 27.08.2024 17:24 Uhr Mehr als 10.000 Teilnehmende und etwa 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden beim großen Radrennen in Hamburg am Sonntag, den 8. September erwartet. Wegen der Cyclassics müssen alle, die mit Auto, Rad oder zu Fuß unterwegs sind, mit massiven Verkehrsbehinderungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet rechnen.

Einzelheiten zu den Sperrungen hat der Veranstalter der Cyclassics auch in einer interaktiven Karte zusammengefasst. Einige Sperrungen in der Hamburger Innenstadt starten am Freitag, den 6. September und dauern bis Montagmorgen, 9. September an. Die Strecke ist 2024 197,9 Kilometer lang, etwas kürzer als im Vorjahr.

Straßensperrungen in der Innenstadt

Unter anderem ist die Mönckebergstraße von Freitag, 6. September, 21 Uhr, bis Montag, 9. September, 6 Uhr, gesperrt. Ballindamm und Jungfernstieg sind am Sonntag, 8. September, bis 19 Uhr dicht. Die Große Johannisstraße ist von Sonnabend, 7. September, 21 Uhr, bis Sonntag, 8. September, um 18 Uhr gesperrt. Die Kenneybrücke ist am Tag des Rennens von 5 Uhr bis 14 Uhr gesperrt. Die Lombardsbrücke ist frei. Der Durchgangsverkehr auf der B4 (Budapester Straße - Ludwig - Erhard– Straße) wird aufgrund von Sperrungen am Millerntorplatz/Millerntordamm im Zeitraum 7 Uhr bis 17 Uhr nicht möglich sein.

Polizei: Auf U- und S-Bahnen umsteigen

Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 2 weiträumig zu umfahren. Durch die örtlichen Ableitungen und Sperrungen entlang der Rennstrecke wird es zu Zeitverzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Auch der Busverkehr ist betroffen, es wird dringend geraten, auf U- und S-Bahnen auszuweichen. Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Fahrerfeld möglich und wird im Einzelfall durch die Polizei freigegeben.

Weitere Informationen Interaktive Karte der Cyclassics 2024: Was wann gesperrt ist Zu welchen Zeiten welche Straßen für die Cyclassics gesperrt sind, das zeigt die interaktive Karte der Veranstalter. extern

Verkehrs-Hotlines ab 5. September

Unter der Telefonnummer 0151/25548542 bietet der Veranstalter ab 5. September ein Verkehrs-Infotelefon an. Auch die Polizei Hamburg beantwortet am Tag des Rennens unter der Nummer 040/428 65 65 65 Fragen zur Verkehrssituation.

