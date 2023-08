Cyclassics 2023: Viele Straßen werden in Hamburg gesperrt Stand: 18.08.2023 19:14 Uhr Rund 14.000 Teilnehmende und etwa 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu den 26. Cyclassics am Sonntag erwartet. Wegen des Radrennes müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit massiven Verkehrsbehinderungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet rechnen.

Einzelheiten zu den Sperrungen hat der Veranstalter der Cyclassics auch in einem eigenen Flyer mit wichtigen Verkehrsinformationen sowie einer interaktiven Karte zusammengefasst.

U- und S-Bahn erste Wahl

Erste Sperrungen in der Hamburger Innenstadt wurden bereits am Donnerstag eingerichtet. Unter anderem ist die Mönckebergstraße noch bis Montag um 6 Uhr gesperrt. Ballindamm und Jungfernstieg sind am Sonntag bis 19 Uhr dicht. Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Durch die örtlichen Ableitungen und Sperrungen entlang der Rennstrecke wird es zu Zeitverzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Auch der Busverkehr ist betroffen, es wird dringend geraten, auf U- und S-Bahnen auszuweichen. Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Fahrerfeld möglich und wird im Einzelfall durch die Polizei freigegeben.

Verkehrs-Hotlines ab 17. August

Unter der Telefonnummer 040/607 17 777 bietet der Veranstalter seit Donnerstag ein Verkehrs-Infotelefon an. Auch die Polizei Hamburg beantwortet am Sonnabend und Sonntag unter der Nummer 040/428 65 65 65 Fragen zur Verkehrssituation.

