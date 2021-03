Cyberattacke auf Politiker: Auch Hamburg betroffen Stand: 31.03.2021 06:48 Uhr In Hamburg sind mehrere Politiker und Politikerinnen Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Das hat der Hamburger Verfassungsschutz mitgeteilt.

Unter den Betroffenen in Hamburg ist nach Informationen von NDR 90,3 eine Abgeordnete der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft. Sie könnte Teil eines großangelegten Cyber-Angriffs auf Politiker und Politikerinnen in ganz Deutschland sein - sowohl im Bundestag, als auch in mehreren Landesparlamenten.

Steckt der russische Geheimdienst dahinter?

Die Abgeordneten haben nach einem Bericht von tagesschau.de harmlos wirkende E-Mails an ihre privaten Adressen bekommen. Die Angreifer-Mails erweckten den falschen Eindruck, offizielle Warnmails der Provider T-Online oder GMX zu sein. Dadurch versuchten die Angreifenden, Zugriff auf das E-Mail-Konto zu bekommen - unter anderem, um Falsch-Nachrichten zu verbreiten. Nach Informationen von tagesschau.de vermutet der Verfassungsschutz, dass der russische Geheimdienst GRU hinter der Attacke steht.

Kontrollausschuss ist informiert

Im Hamburger Rathaus nimmt man die Warnungen des Geheimdienstes sehr ernst: Erst am Dienstag wurden die Abgeordneten noch einmal informiert und auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Auch der geheim tagende Kontrollausschuss der Bürgerschaft wurde bereits informiert.

