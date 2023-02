Stand: 03.02.2023 18:02 Uhr Cum-Ex-Ausschuss lädt Scholz und 38 Abgeordnete als Zeugen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll nochmal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur Cum-Ex-Affäre in Hamburg aussagen. Der PUA lädt außerdem 38 aktive und ehemalige Bundestagsabgeordnete als Zeugen. Es geht um die Frage, ob Scholz sich in früheren Befragungen noch an Treffen mit Gesellschaftern der Warburg-Bank erinnern konnte. Dabei soll es um den Wortlaut von Scholz damals im Finanzausschuss gehen.

