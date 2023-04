Cum-Ex-Ausschuss: Gleich 15 Zeugen werden in Hamburg befragt Stand: 13.04.2023 20:49 Uhr Nach langer Pause tagt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) zur Cum-Ex-Steueraffäre in Hamburg am Freitag wieder, um Zeuginnen und Zeugen zu befragen. Und zwar gleich 15.

Der PUA geht der Frage nach, ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Warburg Bank in der Cum-Ex-Affäre genommen hat.

Zeugen waren 2020 im Finanzausschuss des Bundestags

Alle Zeuginnen und Zeugen waren im Jahr 2020 Mitglieder des Bundestags und saßen für ihre Fraktionen im Finanzausschuss. Unter anderem sind die heutige Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und der ehemalige Abgeordnete der Linken, Fabio de Masi, dabei.

Dem PUA in Hamburg geht es konkret um eine Ausschusssitzung in Berlin im Sommer vor drei Jahren. Scholz war damals Finanzminister und wurde zur Cum-Ex-Steuer-Affäre befragt. Ob er sich dabei an ein Treffen mit dem Warburg-Bank-Mitinhaber Christian Olearius im Jahr 2016 erinnert hat oder nicht? Aus dem Protokoll des Finanzausschusses geht das nicht eindeutig hervor.

Scholz kann sich angeblich nicht erinnern

Scholz selbst hatte bei seiner ersten Vernehmung vor dem Hamburger PUA ausgesagt, sich überhaupt nicht mehr an Inhalte des Treffens erinnern zu können. Zwischen Finanzausschuss in Berlin und PUA-Vernehmung in Hamburg lagen aber nur einige Monate. Bürgerschaftsabgeordnete der CDU und der Linken vermuten, dass Scholz vor dem PUA gelogen haben könnte. Scholz selbst hat eine Einflussnahme auf den steuerlichen Umgang mit der Warburg Bank stets bestritten.

