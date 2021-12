Cum-Ex-Affäre: Senat will weitere Akten Verfügung vorlegen

Stand: 21.12.2021 17:57 Uhr

In der Cum-Ex-Affäre um die Warburg-Bank will der Hamburger Senat weitere Akten an den Untersuchungsausschuss liefern. Hintergrund ist, dass die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen den jetzigen Kanzler Olaf Scholz und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) geführt hat, die inzwischen abgeschlossen sind.