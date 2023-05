Stand: 23.05.2023 13:13 Uhr Cum-Ex-Affäre: Prozess gegen Olearius soll im September beginnen

Der Strafprozess wegen schwerer Steuerhinterziehung mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius soll im September beginnen. Das Landgericht Bonn veröffentlichte am Dienstag eine Liste von insgesamt 28 Verhandlungsterminen für das Verfahren gegen den langjährigen Chef der Hamburger Warburg Bank. Prozessbeginn ist demnach am 18. September. Olearius soll wegen des Vorwurfs der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen vor Gericht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.05.2023 | 13:00 Uhr