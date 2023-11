Cum-Ex-Affäre: PUA in Hamburg berät über Zwischenbericht Stand: 29.11.2023 12:55 Uhr Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft wird heute über den Zwischenbericht zur Cum-Ex-Affäre um die Warburg Bank gesprochen.

Es steht die Frage im Mittelpunkt, ob führende SPD-Politiker - unter ihnen der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz - Einfluss auf das Steuerverfahren genommen haben. Die Ausschusssitzung begann mit einer Generaldebatte.

Haben Scholz und Tschentscher Einfluss genommen?

"Wäre das hier ein Indizienprozess, dann müsste Olaf Scholz verurteilt werden". Dieser Auffassung ist Alexander Wolf von der AfD. Auch die Linke und die CDU gehen davon aus, dass Olaf Scholz und der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher, Einfluss genommen haben. Wie sonst sei es zu erklären, so Richard Seelmaecker von der CDU, dass zunächst die Betriebsprüferinnen und -prüfer sowie das Finanzamt Steuermillionen von der Warburg Bank Anfang 2016 zurückfordern wollten. Aber nachdem der damalige Miteigentümer der Warburg Bank, Christian Olearius, sich mit Scholz getroffen hatte - und nachdem Tschentscher ein Schreiben der Bank, in dem die bei einer Rückzahlung ihre Existenz bedroht sah, an die zuständigen Finanzamtsmitarbeiterinnen - und mitarbeiter weitergereicht hatte - sei es zu einer 180-Grad-Drehung gekommen. Danach wollte man die Millionen doch nicht mehr zurückfordern.

SPD und Grüne widersprechen Opposition

SPD und Grüne sehen das anders. Es habe keinerlei politischen Einfluss, betonte Milan Pein von der SPD. Das Schreiben der Bank habe doch zum Beispiel schon beim Finanzamt vorgelegen. Wenn das Schreiben dann noch einmal vom Finanzsenator reingereicht werde, hätte dies keinerlei Einfluss auf die Entscheidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Ansicht, die die Ausschussmitglieder der Opposition nicht nachvollziehen können. Dies sei "weltfremd, bestenfalls naiv", hieß es. Das Ganze sei ein "unrühmlicher Vorgang".

Änderungsanträge zu Zwischenbericht

Heute wird noch über rund 200 Änderungsanträge zum Zwischenbericht abgestimmt. Anfang kommenden Jahres wird er voraussichtlich der Bürgerschaft vorgelegt.

