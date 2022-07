Stand: 29.07.2022 20:01 Uhr Cum-Ex-Affäre: CDU will den Zeitplan ändern

Bei der Aufarbeitung der Cum-Ex-Affäre will die Hamburger CDU den Zeitplan ändern. Am 19. August soll der frühere Erste Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) im Untersuchungs-Ausschuss aussagen. Die CDU will nun beantragen, den Termin zu verschieben. Grund sind neue Erkenntnisse aus einem Chatverlauf. Es geht um die Frage, warum die Stadt Hamburg Steuern der Warbrung-Bank zunächst nicht zurück gefordert hatte. | Sendedatum NDR 90,3: 29.06.2022 20:00