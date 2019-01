Stand: 06.01.2019 07:41 Uhr

Crowne Plaza Hotel überfallen

Ein Unbekannter hat vergangene Nacht das Crowne Plaza Hotel am Graumannsweg in Hamburg-Hohenfelde überfallen. Der maskierte Mann bedrohte kurz nach Mitternacht den Angestellten an der Rezeption mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld.

Fahndung ohne Erfolg

Anschließend flüchtete er mit einem Betrag in dreistelliger Höhe. Eine Sofortfahndung der Polizei mit zehn Streifenwagen sei ohne Erfolg geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

