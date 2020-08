Stand: 13.08.2020 09:38 Uhr - NDR 90,3

Coronavirus: Hamburger Arztruf teilweise überlastet

Durch die vielen Urlaubs-Rückkehrer ist der Hamburger Arztruf 116 117 derzeit wieder stark ausgelastet. Seit dem Ende der Schulferien gehen dort durchschnittlich zwischen 2.000 und 2.500 Anrufe pro Tag ein. "Am Sonntag und Montag hatten wir sogar 4.000, die Belastung im Callcenter ist groß", sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) der Deutschen Presse-Agentur. Manche Personen melden sich demnach offenbar sogar mehrmals. Das sei weit entfernt von den 20.000 Anrufern im Frühjahr, so der Sprecher weiter. Aktuell sind 10 bis 15 Plätze im Callcenter der KVH mit medizinischem Fachpersonal besetzt - in Corona-Hochzeiten im Frühjahr waren es 30.

Arztruf nur in Notfällen kontaktieren

Laut KVH melden viele der Anrufer keine Notfälle. Sie haben oft keine Corona-Symptome, sondern wollen sich lediglich informieren. Dafür ist aber eine andere Hotline der Stadt zuständig, die Nummer 040 / 428 284 000. Der Notruf hingegen sollte nur in medizinisch begründeten Fällen kontaktiert werden. Reisende ohne Corona-Symptome sollten sich in den beiden Testzentren in Farmsen und Altona testen lassen. Ein geplantes Testzentrum in der Innenstadt ist bisher noch nicht eingerichtet.

Das Berliner Robert Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen die Einschätzung bekannt gegeben, dass Hamburg und Nordrhein-Westfalen momentan die vom Coronavirus besonders betroffenen Bundesländer sind. Dies bezieht sich auf die Neu-Infektionen innerhalb einer Woche. Bundesweit gab es am Mittwoch fast 1.450 bestätigte neue Corona-Fälle, noch einmal gut 200 mehr als am Dienstag.

Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

Reisende aus Risikogebieten im Aus- und Inland sind zu dem Corona-Test verpflichtet. Der Aufenthalt im Ausland muss durch ein Ticket, eine Hotelrechnung oder einen ähnlichen Beleg nachgewiesen werden. Ebenfalls kostenlos ist der Test für Schulangehörige, wenn die Corona-App anschlägt oder wenn eine Behörde den Test anordnet. Andere Hamburger ohne Symptome müssen den Test selbst bezahlen.

