Stand: 22.06.2021 07:42 Uhr Corona und Weltkongress: Landespressekonferenz im Livestream

Bei der Landespresskonfernz informiert der Hamburger Senat heute im Rathaus über die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Gestern hatte er neue Lockerungsschritte bekannt gegeben.

Darüber hinaus geht es um den ITS Weltkongress, der im Oktober in Hamburg stattfinden soll. Außerdem will der Senat über den Vertrag für Hamburgs Stadtgrün informieren. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab etwa 13 Uhr per Livestream.

Livestream hier ab 22.06.2021 13:00 Uhr Jetzt live Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

Auf der Seite des Hamburger Rathauses können Sie die Pressekonferenz in Gebärdensprache verfolgen.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.06.2020 | 13:00 Uhr