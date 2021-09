Corona: Neue Quarantäneregeln für Hamburgs Schulen und Kitas Stand: 10.09.2021 17:06 Uhr In Hamburg gelten nun neue Quarantäneregeln bei Corona-Fällen in Schulen und Kitas. Sie sind nicht mehr ganz so streng und bieten vor allem die Möglichkeit, sich schön nach fünf Tagen frei zu testen.

Damit ist die neue Schul- und Kita-Quarantäne jetzt deutlich verkürzt. Darüber hinaus soll sie auch nicht mehr so viele Menschen treffen. Mit Augenmaß soll sie künftig nur noch für die infizierte Person und engste Kontakte angeordnet, heißt es aus der Sozialbehörde. Wenn unklar ist, wie eng die Begegnungen etwa in einer Klasse tatsächlich waren, müssen trotzdem nicht alle in Quarantäne.

PCR- und Antigen-Test für Betroffene kostenlos

Dafür werden Schülerinnen und Schüler dann aber häufiger getestet. Die Regeln gelten genauso auch für Kitas. Grundsätzlich wird die Quarantäne von bisher 14 auf 10 Tage verkürzt - vorausgesetzt, die Betroffenen haben keine Symptome. Betroffene können sich aber nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test daraus befreien. Nach einer Woche reicht dafür auch ein Antigen-Schnelltest. Beide Tests sind nach einer angeordneten Quarantäne in Testzentren oder Arztpraxen kostenlos, dafür reicht das entsprechende Schreiben der Behörde. Vollständig Geimpfte müssen als Kontaktperson gar nicht in Quarantäne.

