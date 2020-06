Stand: 16.06.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Corona an Bord: Drei Wochen Quarantäne im Hafen

Im Hamburger Hafen sind nach Informationen von NDR 90,3 im vergangenen Monat erstmals Corona-Fälle auf einem Schiff entdeckt worden. Dabei handelt es sich um ein Spezialschiff, das Autos und andere Güter zwischen Hamburg und Westafrika transportiert.

Zwei Verdachtsfälle, vier Infizierte

Bereits vor dem Einlaufen in Hamburg meldete die Crew der "Grande Atlantico" den Hamburger Hafenbehörden, dass es zwei Corona-Verdachtsfälle an Bord gebe. Hamburg ist einer von mehreren Notfallhäfen in Nordeuropa, die von Schiffen im Ernstfall angesteuert werden sollen. Die rund 200 Meter lange "Grande Atlantico" wurde an einen abgesperrten Liegeplatz in der Nähe des Kreuzfahrtterminals auf Steinwerder gebracht. Bei Tests des Hafenärztlichen Dienstes bestätigten sich beide Verdachtsfälle. Später wurde noch bei zwei weiteren Crewmitgliedern das Coronavirus nachgewiesen.

Weiterfahrt nach drei Wochen Quarantäne

"Wir haben festgestellt, dass zwei Leute der Besatzung von 23 Mann Corona-positiv waren", sagte Hafenkapitän Jörg Pollmann. "Anschließend sind noch mal bei Nachtests zwei dazugekommen." Nach rund drei Wochen Quarantäne in Hamburg konnte das Schiff den Hafen wieder verlassen. Weltweit gibt es derzeit eine zweistellige Zahl von Schiffen, die wegen Corona-Infektionen nicht fahren dürfen. Seit dem vergangenen Monat steht etwa die Crew eines Hapag-Lloyd-Frachters vor Südafrika unter Quarantäne.

