Corona: Zwei Krebspatienten im UKE gestorben

Im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) sind am Freitag zwei Krebspatienten gestorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten. Eine 59-jährige Frau erlag auf der Intensivstation nach einem schweren Schlaganfall ihren Krankheiten, teilte das UKE am späten Freitagabend mit. Sie war betroffen von dem Ausbruch des Coronavirus auf der Krebsstation des UKE vor zehn Tagen, bei dem rund 40 Patienten und Angestellte mit dem Virus infiziert wurden.

Patient auf Spezial-Station versorgt

Der zweite gestorbene Krebspatient ist ein 31-jähriger Mann, der bereits bei seiner Ankunft im UKE positiv getestet worden war und auf einer der speziellen Covid-19-Stationen versorgt wurde. Weitere Untersuchungen müssten nun zeigen, ob die Lungenerkrankung ursächlich für den Tod der Frau und des Mannes waren, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt hat sich die Zahl der Corona-Toten in Hamburg innerhalb einer Woche fast verdoppelt, allein in den vergangenen zwei Tagen sind 21 Menschen durch das Virus gestorben.

Zwei Corona-Infizierte am UKE gestorben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.04.2020 07:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Das Universitätsklinikum Eppendorf untersucht, ob das Coronavirus die Ursache für den Tod von zwei Krebspatienten am UKE ist. Der Mann und die Frau waren am Freitag gestorben. Dietrich Lehmann berichtet.







