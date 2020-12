Corona: Vorerst keine Schnelltests in Hamburgs Schulen

Stand: 03.12.2020 17:26 Uhr

Corona-Schnelltests in Schulen und in Kitas: Dieser Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Donnerstag für Schlagzeilen gesorgt. Doch in Hamburg wird es diese Tests erst einmal nicht geben.