Corona: Verlaufszahlen für Hamburger Bezirke

Wandsbek ist seit dem 20. März der Hamburger Bezirk mit der höchsten Gesamtanzahl an Corona-Infektionen. Das verdeutlicht der Datensatz der Gesundheitsbehörde seit dem sogenannten "Patienten Null", der dem Datenteam des NDR vorliegt. Die Auswertung der Daten zeigt auch: Die Anzahl der Infektionen ist zwar von der Größe der Bezirke, nicht aber von deren Bevölkerungsdichte abhängig.

Infektionen pro 100.000 Einwohner: Altona vorn

Ende Februar wurde in Hamburg der erste Corona-Infizierte - der "Patient Null" - registriert. Drei Wochen später, am 20. März 2020, galt Wandsbek das erste Mal als der Bezirk mit den insgesamt meisten Corona-Infektionen. Seitdem setzt sich Wandsbek von den übrigen Hamburger Bezirken ab. Dem Datensatz der Gesundheitsbehörde zufolge gibt es in Wandsbek - Stand 22. April - 1.067 registrierte Infizierte. Danach folgt Altona mit etwa 300 Infizierten weniger. Bezieht man jedoch die Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner mit in die Statistik, liegt Altona mit mehr als 270 Infizierten pro 100.000 Einwohner sowohl vor Wandsbek als auch Eimsbüttel.

Bevölkerungsdichte nicht entscheidend

Mit mehr als 441.000 Einwohnern ist Wandsbek der Bezirk, in dem die meisten Hamburgerinnen und Hamburger leben. Der Datensatz der Gesundheitsbehörde zeigt: Je mehr Einwohner, desto höher ist die Anzahl der Infizierten. Einen Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsdichte und der Anzahl an Infizierten lässt sich jedoch nicht festmachen.

Hamburg: Viele Corona-Fälle vermutlich durch Ski-Ferien

Von allen norddeutschen Bundesländern hat Hamburg die höchste Infektionsrate pro 100.000 Einwohner. Warum haben sich hier so schnell so viele Menschen infiziert? "Die uns vorliegenden Daten geben Hinweise darauf, dass ein großer Teil der frühen Patientinnen und Patienten sich in Italien, Österreich oder auch Ländern wie Iran oder China angesteckt haben. Da spielten die Hamburger Ski-Ferien bestimmt eine Rolle", sagt Claus Hesseling vom Datenteam des NDR und betont zugleich: Die Zeit, in der die ersten Corona-Infizierten in Hamburg registriert wurden, verschaffe Datenjournalistinnen und -journalisten bis heute keine Klarheit. Und das nicht nur deshalb, weil die anfänglichen Zahlen der Gesundheitsbehörde zum Teil stark von denen des Robert Koch-Instituts (RKI) abweichten. Sondern auch, weil bis heute detaillierte, öffentliche Informationen zum Ursprung der ersten Fälle in Hamburg fehlen.

