Stand: 10.08.2020 15:02 Uhr - NDR 90,3

Corona-Verdachtsfall an Hamburger Gymnasium

Ein Corona-Verdachtsfall hat am Lise-Meitner Gymnasium in Hamburg-Osdorf für Aufregung gesorgt. Dort wurde am Montag der gesamte zwölfte Jahrgang vom Unterricht befreit.

Corona-Verdachtsfall am Lise Meitner Gymnasium NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.08.2020 15:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Ein Corona-Verdachtsfall hat am Lise Meitner Gymnasium in Hamburg-Osdorf für Aufregung gesorgt. Andreas Gaertner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schule: Reine Vorsichtsmaßnahme

Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, heißt es aus der Schule. Der Verdacht kam am Sonntag auf. Deshalb verschickte das Lise Meitner Gymnasium E-Mails an alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern des Abschluss-Jahrgangs. Am Montag blieben daraufhin alle Zwölftklässler zu Hause.

Offizielle Informationen zum Verdachtsfall gibt es aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Wie NDR 90,3 erfuhr, ist ein Schüler betroffen, der am Donnerstag und Freitag - also an den ersten Tagen nach den Ferien - noch in die Schule kam.

Schüler sollen Dienstag wieder zum Unterricht kommen

Zuständig für den Test auf eine Coronavirus-Infektion ist jetzt das Gesundheitsamt im Bezirk Altona. Dort hieß es, das Testergebnis stehe noch aus. Die Schule allerdings hat zusammen mit dem Amt beschlossen, dass alle übrigen Schülerinnen und Schüler der zwölften Klassen am Dienstag wieder zum Unterricht kommen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2020 | 15:00 Uhr