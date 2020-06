Stand: 16.06.2020 13:28 Uhr - NDR 90,3

Livestream: Bilanz zur Corona-Soforthilfe

Wie steht es um die Corona-Soforthilfe in Hamburg? Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) ziehen aktuell in einer Landespressekonferenz eine Zwischenbilanz zu den Hilfszahlungen. Auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) spricht auf der Pressekonferenz. Wir übertragen die Veranstaltung im Livestream.

Die Landespressekonferenz im Livestream In der Landespressekonferenz geht es heute um eine Zwischenbilanz zur Corona-Soforthilfe - und möglicherweise um ein Wiederhochfahren des Kulturbetriebs.

511 Millionen Euro bereits ausgezahlt

Zu Beginn der Pressekonferenz sagte Dressel, dass insgesamt 64.601 Anträge auf die Soforthilfe gestellt worden waren - deren Antragsfrist am 31. Mai endete. Davon seien 54.306 Anträge bereits bewilligt worden. Von 518 Millionen zugesagten Mitteln seien bis Montagabend 511 Millionen Euro bereits ausgezahlt worden - aus Bundes- und Landesmitteln. Bislang hätten 734 Anträge abgelehnt werden müssen. Knapp 10.000 seien aber noch in der Prüfung. "Sie wissen ja, dass wir auch Betrugsversuche gehabt haben, wir haben deshalb unser Sicherheitsnetz noch mal erweitert", so der Finanzsenator. Insgesamt 69 Anzeigen habe es gegeben, die Netze hätten somit funktioniert. Auch Legitimationsverfahren habe es gegeben. Keiner der Anträge sei aber noch unbearbeitet.

Die meisten Anträge seien laut Dressel aus den Bereichen Kultur und Unterhaltung gekommen, gefolgt vom Handel, dem Gastgewerbe. Und: Mehr als zwei Drittel der Antragsteller seien sogenannte Solo-Selbständige. Das zeige, dass der gegangene Weg richtig gewesen sei. Diese Gruppe hätte in der schwierigen Situation, ihr Leben neu organisieren müssen. Es sei gut gewesen, "dass wir da unbürokratisch gesagt haben, es gibt diese Basisförderung von 2.500 für die Solo-Selbständigen", so Dressel. Bei Solo-Selbständigen und in kleineren Betrieben würden die "kreativ künstlerischen Tätigkeiten" weit vorn liegen unter den Antragstellern, bei größeren Betrieben vor allem die Gastronomie.

Steuerliche Anpassungen möglich

Auch steuerliche Anpassungen per Antrag seien ein wichtiger Faktor zur Hilfestellung. Hier habe es fast 100.000 Fälle in Hamburg gegeben - mit einer Liquiditätswirkung von 2,8 Milliarden Euro. Dabei ganz wichtig: "Da werden jetzt nicht Steuern erlassen, das hätte auch noch dramatischere Folgen im Haushalt Hamburgs", machte Dressel klar. Es gehe vielmehr darum, Vorauszahlungen anzupassen und Stundungen zu ermöglichen. Ergänzt würden diese Hilfen um Mietstundungen und Anpassungen bei Gewerbemietverträgen mit einer städtischen Immobiliengesellschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.06.2020 | 13:00 Uhr