Corona-Soforthilfe: Mehr Schutz für Antragsteller von Peter Feder und Peter Hornung

Das Hamburger Online-Portal für Corona-Hilfsgelder soll schnellstmöglich wieder erreichbar sein. Nach einem Betrugsversuch soll es nun nach Angaben der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) für Antragsteller neue Sicherheitsmaßnahmen geben. Die Bank arbeitet demnach an einem Video-Ident-Verfahren, um die Identität der Antragssteller zu überprüfen. Außerdem müssen offenbar zusätzliche Dokumente auf die Plattform hochgeladen werden. Davon hatte die Stadt zunächst abgesehen, um das Verfahren für die dringend benötigten Hilfszahlungen zu beschleunigen. Als weitere Sicherheitsmaßnahme hat die IFB sogenannte Web-Crawler im Einsatz, also Suchmaschinen, die automatisiert nach gefälschten Internetseiten mit ähnlichem Inhalt suchen.

Corona-Soforthilfe-Portal schnell wieder erreichbar NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.04.2020 17:00 Uhr Hamburgs Online-Portal für Corona-Soforthilfen soll schnell wieder erreichbar sein. Nach Betrugsversuchen wird es neue Sicherheitsmaßnahmen geben. Peter Feder berichtet.







Daten von Antragstellern abgegriffen

Hamburgs Finanzbehörde hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass seit dem 11. April über ein gefälschtes Antragsformular im Internet Daten von Antragstellern abgegriffen wurden, um sie anschließend mit veränderten Bankverbindungen auf der echten Seite eingeben zu können. So versuchen Kriminelle Hilfsgelder auf eigene Konten umzuleiten. Ähnliche Fälle hatte es in den vergangenen Tagen in Nordrhein-Westfalen gegeben.

Über die Ostertage hatten laut Finanzbehörde rund 4.000 Unternehmen und Selbstständige Corona-Soforthilfe beantragt. Wie viele davon auf der Seite der Betrüger gelandet sind, wird noch geprüft. Falsche Auszahlungen soll es aber nicht gegeben haben.

Zahlung in Kryptowährung

Die Internetadresse der Fake-Seite für die Hamburger Corona-Soforthilfen war der amtlichen Seite sehr ähnlich. Sie wurde am 9. April mit deutschen Kontaktdaten bei einem Dienstleister in der slowakischen Hauptstadt Bratislava angemeldet. Diese Anmeldedaten werden üblicherweise jedoch nicht überprüft, sie sind in solchen Fällen oft falsch. Dazu passt, dass die Person nach NDR-Recherchen auf eine anonyme, für normale Nutzer eher ungewöhnliche Art und Weise bezahlte - in digitaler Kryptowährung. Im Gegensatz zu Kreditkarten oder Zahlungsdienstleistern wie Paypal werden so Spuren verwischt.

Bei dem Unternehmen in Bratislava war den Recherchen zufolge auch die Internetadresse registriert, auf der sich ein gefälschter Antrag für die Corona-Soforthilfe von Nordrhein-Westfalen befand, sowie eine weitere, die offensichtlich für einen Betrug vorbereitet worden war. Der slowakische Dienstleister erklärte, das Unternehmen kooperiere vollständig mit den deutschen Behörden. Alle betroffenen Seiten wurden abgeschaltet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

