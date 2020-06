Stand: 30.06.2020 14:22 Uhr - NDR 90,3

Corona: Senat lockert Kontaktbeschränkung

Der Hamburger Senat hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Regeln bekannt geben. Diese sollen schon ab dem 1. Juli in Kraft treten. Die Lockerungen betreffen Großveranstaltungen, die Kontaktbeschränkungen und Besuche in Theatern, Opern, Konzerthäusern und Musicaltheatern. Clubs und Diskotheken bleiben weiter geschlossen.

Kontaktbeschränkungen werden gelockert

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Kontaktbeschränkungen: Ab Mittwoch dürfen sich Gruppen von bis zu zehn Personen treffen, auch wenn diese aus mehr als zwei Haushalten kommen. Bislang war dies auf Mitglieder aus zwei Haushalten beschränkt.

Bei Feiern im privaten Bereich erlaubt der Senat nun bis zu 25 Personen - und zwar unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen.

650 Menschen in geschlossenen Räumen erlaubt

Veranstaltungen unter freiem Himmel sind mit bis zu 1.000 Personen wieder erlaubt - wenn es feste Sitzplätze gibt und die Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. In geschlossenen Räumen sind ab Mittwoch Veranstaltungen mit bis zu 650 Menschen erlaubt.

Gibt es keine festen Sitzplätze für die Gäste sind die Regeln strenger: Dann dürfen im Freien 200 Menschen und in geschlossenen Räumen 100 Menschen zusammenkommen. Die Zahlen gelten für Veranstaltungen, bei denen kein Alkohol ausgeschenkt wird.

Mit Bier, Wein und anderen alkoholhaltigen Getränken gelten noch einmal strengere Regeln. Im Freien dürfen sich dann bis zu 100 Menschen treffen, in geschlossenen Räumen maximal 50.

Clubs bleiben weiter geschlossen

Theater, Opern, Konzerthäuser sowie Musiktheater dürfen wieder öffnen, Tanzschulen können Kurse anbieten und Hochschulen dürfen wieder Präsenzvorlesungen anbieten. Wieder öffnen dürfen unter anderem auch Messen und Jahrmärkte, alle Schwimmbäder sowie Natur- und Sommerbäder.

Clubs, Diskotheken und Musikclubs, Volksfeste, Saunas und Dampfbäder, Thermen und Whirlpools sowie Prostitutionsangebote müssen aus Infektionsschutzgründen weiter geschlossen bleiben.

Corona-Hotspots: Beherbergungsverbot geplant

Neben den Lockerungen gibt es außerdem auch einige verschärfte Corona-Regeln. So haben die Behörden ein Beherbergungsverbot für Touristinnen und Touristen aus den deutschen Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh beschlossen. Betroffen sind Reisende aus Kommunen, in denen die von Bund und Ländern vereinbarte Höchstgrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten ist.

Ausnahmen gelten für Personen mit negativem Corona-Test, der aber nicht älter als 48 Stunden sein darf. Bei ihrer Ankunft in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und anderen Einrichtungen müssen Reisende schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vorangegangenen 14 Tagen nicht in einem Corona-Hotspot aufgehalten haben.

