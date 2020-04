Stand: 26.04.2020 07:36 Uhr - NDR 90,3

Corona-Schutz? Europa-Passage beschichtet Oberflächen

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus kommt in der Europa-Passage in der Hamburger Innenstadt eine neue Technik zum Einsatz. Durch eine spezielle Beschichtung sowie UV-Bestrahlung sollen Oberflächen wie die Handläufe von Rolltreppen, sämtliche Türklinken und Fahrstuhlknöpfe nahezu keimfrei gehalten werden. Damit sei das Ansteckungsrisiko - zumindest durch Oberflächenberührungen - im öffenlichen Bereich des Centers nahezu ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin.

Verfahren von deutschem Startup entwickelt

Die spezielle Beschichtung mit Titandioxid wurde den Angaben zufolge auf 450 Quadratmeter Oberfläche aufgetragen. Entwickelt wurde das Verfahren von einem deutschen Startup-Unternehmen zweier Frauen aus Köln. Die Beschichtung wirke aktiv gegen Hefepilze, Schimmel und Bakterien und weise "signifikante Wirkungen gegen Noroviren" auf. Erste Tests hätten auch eine Wirksamkeit gegen Viren aus der Corona-Gruppe gezeigt, heißt es. Die Beschichtung könne etwa ein Jahr lang dafür sorgen, dass auf den Oberflächen keine Mikroorganismen wachsen können.

100.000 Euro in Schutzmaßnahmen investiert

Zudem wurde in den Rolltreppen der Europa-Passage eine Anlage eingebaut, mit der mittels Hochleistungs-UV-Lampen Keime, Bakterien und Viren sowie Pilze durch die Strahlung in Sekundenschnelle unschädlich gemacht werden. Insgesamt wurden in den Einbau der Technologie und das Aufbringen der Beschichtung etwa 100.000 Euro investiert. In der Europa-Passage gibt es auf fünf Etagen etwa 120 Geschäfte. Seit dem 20. April dürfen die Läden wieder öffnen. Ausgenommen sind Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, sofern diese keine Bereiche absperren.

