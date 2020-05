Stand: 08.05.2020 07:15 Uhr - NDR 90,3

Corona: Reihen-Tests in Hamburger Schulen und Kitas?

In den Hamburger Schulen und Kitas könnte es in den nächsten Monaten Reihen-Untersuchungen auf Corona-Infizierungen geben. Nach Informationen von NDR 90,3 laufen dazu in der Gesundheitsbehörde erste Gespräche. Vorbild könnten die Pflegeheime in Hamburg sein.

Mobiles Team bei Corona-Verdachtsfällen

Bei Verdachtsfällen auf Corona kommt dort sofort ein mobiles Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Harburg vorbei und macht eine Reihen-Untersuchung bei Bewohnerinnen und Bewohnern und Mitarbeitenden. Das Ziel ist es, auf diese Weise größere Ausbrüche schnell einzudämmen. Das ist seit Beginn der Tests offenbar auch gut gelungen ist.

Diese Tests könnte das DRK Harburg auch in den Schulen und Kitas machen, wenn das von den Behörden gewünscht sei, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage von NDR 90,3. Die Schulbehörde spricht von einer interessanten Überlegung, sagt aber, dass die Federführung dafür bei der Gesundheitsbehörde liege.

Zeit für die Beratungen

Für die Beratungen ist noch Zeit: Schulen und Kitas in Hamburg stellen sich erst in den kommenden Wochen und Monaten langsam wieder auf noch mehr Kinder ein. Erst dann muss klar sein, wie dort mögliche Corona-Ausbrüche eingedämmt werden kann.

