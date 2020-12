Corona: Regeln in Hamburg für Weihnachten und die Feiertage Stand: 01.12.2020 21:15 Uhr In Hamburg gelten seit dem 1. Dezember neue Corona-Regeln. Der Senat hat aber auch Ausnahmen beschlossen, die über Weihnachten und Silvester gelten sollen.

Zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar sollen sich zehn Personen aus insgesamt vier Haushalten treffen dürfen. Da es in Hamburg viele Single-Haushalte gebe, sei die Anzahl der Haushalte von zwei auf vier erhöht worden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Ende November. Kinder unter 14 Jahren würden dabei nicht mitgezählt.

Weihnachtsmärkte abgesagt

Die Hamburger Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. "Die Weihnachtsmärkte im klassischen Sinne sind abgesagt", sagte Tschentscher.

Hotels dürfen über Weihnachten und Silvester öffnen

Um Familienzusammenkünfte über die Feiertage zu ermöglichen, erlaubt der Senat außerdem, dass Hotels in diesem Zeitraum öffnen. Maximal drei Übernachtungen sind erlaubt.

Seit dem 1. Dezember gilt aber zunächst: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Allerdings sind auch hier Kinder unter 14 Jahren von der Regelung ausgeschlossen.

Feuerwerk an beliebten Plätzen verboten

Öffentlich veranstaltete Feuerwerke, etwa am Hamburger Hafen, sind in diesem Jahr untersagt. Zudem hat der Senat Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen in Hamburg verboten, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Das gilt zum Beispiel auf dem Jungfernstieg, an der Binnenalster, auf dem Rathausmarkt und der Reeperbahn, an den Landungsbrücken und auf dem Alma-Wartenberg-Platz. Innensenator Andy Grote (SPD) hatte angekündigt, dass die Polizei auch gezielte Verbote aussprechen und Ansammlungen auflösen darf.

Weitere Informationen Corona: Das sind die aktuellen Regeln in Hamburg Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind zum 1. Dezember verlängert und teilweise verschärft worden. mehr

Maskenpflicht ausgeweitet

Seit dem 1. Dezember gilt darüber hinaus eine erweiterte Maskenpflicht, beispielsweise auf Bürofluren und in Warteschlagen. Auch auf Parkplätzen vor Geschäften sowie in Menschansammlungen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Einzelhandel muss die Kundenzahl weiter beschränken. Die Anzahl der anwesenden Kundinnen und Kunden wird auf eine Person pro zehn Quadratmeter Fläche begrenzt. Für Geschäfte über 800 Quadratmetern müssen größere Abstände vorgesehen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.12.2020 | 18:00 Uhr