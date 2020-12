Corona: Regeln in Hamburg für Weihnachten und Silvester Stand: 14.12.2020 13:58 Uhr In Hamburg gelten ab dem 16. Dezember 2020 neue Corona-Regeln. Für die Weihnachtstage hat der Senat eine Ausnahmeregelung für Familien beschlossen, für Silvester jedoch nicht.

Über die Weihnachtstage, also vom 24. bis zum 26. Dezember, dürfen größere Familien zusammen feiern. Dann sind Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zugelassen. Der engste Familienkreis umfasst Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Partnerinnen und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörigen, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren bedeutet.

Weihnachtsmärkte abgesagt

Die Hamburger Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. "Die Weihnachtsmärkte im klassischen Sinne sind abgesagt", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Hotelzimmer für Familienbesuche über Weihnachten

Um Familienzusammenkünfte über die Feiertage zu ermöglichen, erlaubt der Senat zwischen dem 24. und 26. Dezember Hotels auch privat zu buchen - sofern eine Übernachtung für einen Familienbesuch erforderlich ist. Zu touristischen Zwecken dürfen sie laut Senatssprecher Marcel Schweitzer weiterhin nicht genutzt werden.

Verkauf und Abbrennen von Feuerwerk verboten

An Silvester gibt es keine Ausnahmeregelung für private Treffen. Der Verkauf von Feuerwerk für Silvester und Neujahr wird verboten. Und auch das Abbrennen von Pyrotechnik werde in ganz Hamburg untersagt, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). In den bundesweiten Regeln ist an Silvester und Neujahr auch ein An- und Versammlungsverbot vorgesehen - das gilt dann auch in Hamburg. Verstöße würden laut Grote konsequent geahndet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2020 | 18:00 Uhr